Экономика

Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»Lenta.ru 02:52

По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Как сообщается на официальном сайте Кремля, об этом глава госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава Роснано Анатолий Чубайс сегодня отчитался перед президентом о доходах своей госкорпорации

Эхо Москвывчера в 16:00

Чубайс на встрече с Путиным отчитался о работе Роснано за последние 10 лет

ФАНвчера в 15:41

Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива

ТАССвчера в 13:53

Путин обсудил с Чубайсом будущее газомоторного топлива

Российская газетавчера в 14:58

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 14:48

Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива

Life.ruвчера в 14:58

Чубайс отчитался о финансовых показателях «Роснано»

РЕН ТВвчера в 14:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Авто

Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL

Обновлено вчера в 01:26
Происшествия

В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Светлана Лобода увеличила стоимость своих услуг для корпоративов

Обновлено в 02:45
Политика

Президент Казахстана Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено 18 марта в 23:55
Происшествия

Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы

По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

В Приморье двух учителей уволили после конфликта с восьмиклассником, сообщает администрация город Артем.
Обновлено в 01:57
Спорт

В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию

В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Общество

Правительство области забыло о заводе в Култуке

Розливом байкальской воды собиралась заниматься компания «АкваСиб», которая появилась на свет еще в 2012 году – именно для строительства этого завода.
Обновлено 18 марта в 00:22
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика

В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан

Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Политика

В Новой Зеландии отреагировали на слова Эрдогана о теракте

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Глава Алтая Бердников подал в отставку

Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
Авто

Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга

У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.
Обновлено в 03:01
Культура

Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo»

Обновлено вчера в 15:58
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек

Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15
Политика

Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке

Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год

Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2018 г. сократилась на 8,8% год к году до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Игры

Google представила игровой стриминговый сервис Stadia

Компания Google на конференции GDC 2019 (Game Developers Conference) представила игровой стриминговый сервис Stadia.
Обновлено вчера в 14:14
Авто

Водители России могут получить 27 тысяч рублей за установку ГБО

Обновлено вчера в 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное