Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»Lenta.ru 02:52
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей. Как сообщается на официальном сайте Кремля, об этом глава госкорпорации Анатолий Чубайс рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
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