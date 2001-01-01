Политика

Чубайс прокомментировал освобождение пытавшегося его убить КвачковаREGNUM 15:29

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пожелал бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которые в 2005 году пытался организовать на него покушение, «счастливой старости». Об этом Квачков написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 7 февраля.
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Чубайс прокомментировал освобождение пытавшегося его убить Квачкова

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Чубайс ответил на освобождение обвиненного в покушении на него Квачкова

РБК14:38

«Пожелать ему счастливой старости»: 63-летний Чубайс пошутил о возрасте угрожавшего ему полковника ГРУ

Царьград14:48

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Коммерсантъ12:52

Чубайс высказался об освобождении Квачкова

Взгляд.ру11:11

Чубайс о Квачкове: «Дедушке восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости»

BFM.ru12:11
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
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Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
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Актер Панин намекнул на эмиграцию в США

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Сборная России по буллитам обыграла Финляндию в матче Евротура

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В Skype появилась функция размытия фона при звонке

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У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск

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По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на Козлова напал акционер агрохолдинга.
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До сих пор арифметические способности пчел ограничивались числами от 1 до 5. Но было бы интересно проверить, смогут они точно оперировать большими числами или будут считать приблизительно, как это делают, например, члены племени мундуруку из Бразилии, в языке которых нет обозначений для больших чисел.
Обновлено вчера в 14:00
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Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
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Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

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Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
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Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан

Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.
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Скончалась известная шотландская писательница

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Квачков Владимир Васильевич
Военный деятель
Советский, узбекский и российский военный, общественный деятель. Полковник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России. Кандидат военных наук. В 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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