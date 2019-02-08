Политика
Чубайс прокомментировал освобождение пытавшегося его убить КвачковаREGNUM 15:29
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пожелал бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, которые в 2005 году пытался организовать на него покушение, «счастливой старости». Об этом Квачков написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 7 февраля.
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Журналисты засыпают вопросами, что я думаю по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова. Послушайте, дедушке – восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости.
— Анатолий Чубайс, политикВзгляд.ру 11:11
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