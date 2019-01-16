Экономика
Чубайс назвал Россию энергорасточительной странойРИА Новости 05:09
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны. Об этом он заявил, выступая на Гайдаровском форуме.
Читать в источнике
Оценить436
Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.
— Анатолий Чубайс, политикТАСС 05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Ленинградской области
Обновлено в 04:25
Экономика
Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны.
Обновлено в 05:09
Политика
В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика
Обновлено в 06:54
Общество
Во ФСИН опровергли данные о VIP-камере Улюкаева
Обновлено в 03:15
Происшествия
СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях
В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 05:23
Политика
Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией
Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.
Обновлено в 04:02
Спорт
Зубков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:57
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Москве женщина сняла в банке 5 миллионов и пропала
В центре Москвы 38-летняя женщина бесследно исчезла, получив в банке 5,8 миллиона рублей. Но потом следователи смогли ее найти.
Обновлено в 07:00
Экономика
Орешкин о росте цен: «Ситуация лучше, чем ожидали многие»
Сегодня будут опубликованы цифры на 14 января, они все говорят о том, что инфляционная тенденция ниже, чем это ожидали эксперты.
Обновлено в 05:48
Политика
Лавров встретится с главой МИД Германии
Глава Министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Лавров проведет встречу со своим германским коллегой Хайко Маасом.
Обновлено в 06:38
Политика
Украинскую журналистку Бойко депортировали из России
Официально Бойко по решению суда должны были выдворить за нарушение миграционного законодательства РФ, хотя ее защитники просили не допустить этого, поскольку на Украине журналистке наверняка грозит преследование за ее политические взгляды.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России
Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года
Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Политика
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
В ЛНР заявили об угрозе взрыва на Мироновском водохранилище в Донбассе.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Священник, устроивший ДТП в Псковской области, был пьян
Священник Великолукского епархиального управления Андрей Парфенов, устроивший ДТП с двумя пострадавшими, в момент происшествия был пьян, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Псковской области.
Обновлено в 05:34
Политика
Лавров заявил, что Россия не злорадствует из-за ситуации с Brexit
Россия не злорадствует по поводу ситуации, сложившейся с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Суд приговорил экс-начальника колонии в Карелии к 2,5 года колонии
Обновлено в 04:36
Футбол
Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
Как сообщает пресс-служба РФС, единственным кандидатом на предстоящих выборах станет председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Манбидже шесть человек погибли при взрыве
Обновлено в 06:29
Технологии
В Подмосковье нашли некрополь возрастом около 4,5 тыс. лет
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе института археологии РАН, некрополь в Истринском округе был обнаружен в конце 2018 года.
Обновлено 14 января в 11:04
Общество
«Аэрофлот» назвал иск пассажиров попыткой давления на компанию
В свою очередь, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров сообщил корреспонденту TourDom.ru, что компания всегда защищала и продолжит защищать свое имя от подобных нападок.
Обновлено в 02:36
Общество
На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов
На улицах Москвы установили новые ограждения для сугробов, поставками которых занимаются приближенные префекта Центрального округа столицы.
Обновлено в 05:32
Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД
Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Xiaomi может задействовать весь экран для сканера отпечатков
Лин Бен, сооснователь и президент компании Xiaomi Tech, показал новую версию подэкранного сканера отпечатков пальцев, который будет использоваться в грядущих смартфонах "Сяоми".
Обновлено в 05:17
Спорт
Самуэльссон заявил, что Логинову не место на Кубке мира по биатлону
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что россиянин Александр Логинов не должен выступать на Кубке мира после того, как отбыл дисквалификацию за допинг.
Обновлено в 06:31