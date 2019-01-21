Политика
Чубайс признал поражение в споре с ЗахаровойКапитал страны вчера в 23:04
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс капитулировал в споре с официальным представителем МИД России Марии Захаровой. Спор шел о том, почему большинство россиян живут очень бедно.
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Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением.
— Анатолий Чубайс, политикГазета.Ru вчера в 03:43
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Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
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Наука
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Новый тип кровеносных сосудов был обнаружен при исследовании микроскопического строения трубчатых костей мышей.
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Авто
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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp
Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Боевики атаковали позиции армии САР в зоне деэскалации Идлиб
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Общество
Ночной Петербург с борта МКС показал российский космонавт
Российский космонавт Олег Кононенко сумел сделать уникальный снимок: он запечатлел ночной Санкт-Петербург с МКС.
Обновлено в 17:59
Гаджеты
Флагман Huawei Honor View 20 официально представлен в России
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Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции
Московская полиция не стала ходатайствовать об аресте в суде и отпустила под подписку об обязательстве о явке Настю Рыбку и Алекса Лесли (Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова).
Обновлено в 08:14
Общество
Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Сирии заявили о гибели мирных жителей при авиаударе коалиции США
Жители деревни Багуз на юго-востоке Сирии погибли в результате авиаудара международной коалиции по их автомобилям при попытке бегства от террористов "Исламского государства"*, сообщило в ночь на среду Государственное телевидение Арабской республики.
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Экономика
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Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.
Обновлено в 06:06
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ФБК нашел у телеведущего Соловьева еще одну виллу в Италии
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Обновлено в 09:09
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Обновлено вчера в 23:38
Наука
Подо льдом озера в Антарктиде обнаружили жизнь
Ученые обнаружили ряд признаков, свидетельствующих о наличии живых организмов в водах подземного озера в Антарктиде, в ходе экспедиции под руководством профессора из Университета Монтаны Джона Приску.
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Технологии
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Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан
Обновлено в 05:53
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Исполком WADA не стал лишать РУСАДА соответствия кодексу организации
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не став применять к нему санкции и лишать соответствия кодексу международной организации.
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