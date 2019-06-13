Экономика
Чубайс придумал новый налог для россиянГазета.Ru 21:31
Чубайс подчеркнул, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов. Ранее сообщалось, что в России может появиться новый экологический налог.
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Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Происшествия
МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве
В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено вчера в 05:41
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку
Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.
Обновлено в 21:23
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей
Начался последний матч финала Кубка Стэнли «Бостон» – «Сент-Луис»
В Бостоне начался решающий матч финальной серии Кубка Стэнли. В нем хозяева встречаются с Сент-Луисом.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено в 16:56
Общество
Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама
Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены
Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана.
Обновлено в 19:31
Транспорт
Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом
Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
Обновлено в 20:24
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Опубликовано фото с возможной свадьбы Сергея Лазарева
Пользователи соцсетей обсуждают фото, на которой Лазарев запечатлен в образе жениха.
Обновлено в 21:33
Политика
Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:38
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Политика
Депутат Рады заявил, что Зеленский ведет Украину к катастрофе
Украинский президент Владимир Зеленский приведет страну к катастрофе.
Обновлено в 21:48
Наука
Яд скорпиона помог в лечении мышей от туберкулеза
Два вещества в составе яда скорпионов Diplocentrus melici обладают противомикробными свойствами и эффективны против золотистого стафилококка и палочки Коха, причем не только против обычного патогена, но и устойчивого к лекарственным препаратам.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 9T для рынка Европы
Обновлено в 16:53
Политика
Герус извинился за слова о «шутке» Зеленского про снижение тарифов
Андрей Герус, представляющий президента Украины Владимира Зеленского в правительстве, извинился за неверно переданную им позицию главы государства по вопросу снижения тарифов на ЖКХ.
Обновлено в 15:00
Происшествия
МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей
Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.
Обновлено вчера в 18:42