Экономика
Чубайс придумал новый налог для россиянГазета.Ru 21:31
Чубайс подчеркнул, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов. Ранее сообщалось, что в России может появиться новый экологический налог.
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, нужно ввести в России, на первом этапе его ставки должны быть минимальными, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.РИА Новости20:35
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Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
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Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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МВД сообщило о задержании на акции в центре Москвы более 200 человек
Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 200 человек во время акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщила пресс-служба московской полиции.
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Экономика
Глава Приморья заявил о сохранении площадки под проект «Роснефти»
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что площадка под проект "Восточного нефтехимического комплекса" "Роснефти" будет сохранена до решения о необходимости строительства ВНХК.
Обновлено в 19:52
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В Индии пять полицейских погибли при нападении боевиков, сообщают СМИ
Боевики напали на патруль сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир в Индии, пять полицейских погибли, трое пострадали, сообщает издание India Today.
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Кино
Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
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Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено в 21:45
Общество
Карлос Гон покинул совет директоров акционера «АвтоВАЗа»
Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон в мае покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% «АвтоВАЗа».
Обновлено в 18:58
Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
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Россияне назвали любимые мультфильмы
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Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Десятки тысяч людей эвакуировали в Индонезии из-за обильных наводнений
В Индонезии десятки тысяч людей оказались вынуждены покинуть свои дома в результате сильных наводнений и оползней, вызванных обильными дождями.
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Политика
И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены
Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана.
Обновлено в 19:31
Политика
Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41