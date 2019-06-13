Чубайс придумал новый налог для россиянГазета.Ru 21:31

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, нужно ввести в России, на первом этапе его ставки должны быть минимальными, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

с чего всё началось

Чубайс подчеркнул, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов. Ранее сообщалось, что в России может появиться новый экологический налог.

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