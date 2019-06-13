Экономика

Чубайс придумал новый налог для россиянГазета.Ru 21:31

Чубайс подчеркнул, что в России необходимо создать систему госучета объемов выбросов. Ранее сообщалось, что в России может появиться новый экологический налог.
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Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, нужно ввести в России, на первом этапе его ставки должны быть минимальными, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
РИА Новости20:35

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Чубайс придумал новый налог для россиян

Газета.Ru21:31

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

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В России может появиться «углеродный» налог

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Чубайс: В России необходимо ввести углеродный налог. Сначала минимальный

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Чубайс предложил ввести в России новый налог

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Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог

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Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

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Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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