Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на БузовуГазета.Ru 06:24
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой. Такое заявление он сделал в интервью Business FM.
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У Бузовой колоссальная поддержка, кажется 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет.
— Анатолий Чубайс, политикГазета.Ru 11:34
с чего всё началось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что ей нужно стать ведущей «Дома-2».Рамблер07:35
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