Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налогRT на русском 00:08

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
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В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
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Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

ПРАЙМвчера в 20:20
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