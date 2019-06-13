В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налогRT на русском 03:18

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

с чего всё началось

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