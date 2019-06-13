Экономика

В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налогRT на русском 03:18

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
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Чубайс предложил ввести углеродный налог

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
РИА Новости02:14

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В России отреагировали на предложение Чубайса ввести углеродный налог

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ФАНвчера в 21:08

В Госдуме оценили предложение Чубайса о введении нового налога

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Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

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СМИ сообщили о затонувшем танкере после нападения в Оманском заливе

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В Сети обнародованы кадры со съемок сериала «Ведьмак» для Netflix

Ранее актер Генри Кавилл продемонстрировал, как выглядят шрамы его персонажа в сериале.
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Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
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Экономика

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
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Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

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Экономика

Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах

Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
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Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
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Армия и оружие

Главком ВСУ поставил три вопроса об «Иловайском котле»

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что украинская общественность однобоко относится к последствиям боев за Иловайск в 2014 году, в ходе которых украинские силовики понесли крупные потери.
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«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за 170 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области

Обновлено в 03:48
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Россия требует от Эстонии 720 тысяч евро за задержанное судно

Россия требует от Эстонии залог в размере 720 тысяч евро за задержанное в мае за лов рыбы в исключительной экономической зоне РФ судна Roxen.
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Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

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Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

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Минздрав поддержал идею перевести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины, куда смогут входить только совершеннолетние граждане.
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Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено вчера в 14:03
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Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалке

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Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

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Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский пролив

В ближайшее время украинские военные корабли не будут пытаться пройти через Керченский полив, заявил глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
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Ford отзовет более 1,2 млн автомобилей в Северной Америке

Американский автопроизводитель компания Ford отзовет более 1,2 млн машин в странах Северной Америки, в основном из США, а также из Канады и Мексики, в связи с неполадками, которые повышают риск аварии.
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«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
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Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ

В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
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Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться

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Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
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