Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налогВедомости 02:35
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог, сообщает «РИА Новости». В интервью агентству он заявил, что речь идет об углеродном налоге, который должен стимулировать промышленников снижать выбросы.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.RT на русском03:18
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