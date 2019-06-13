Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налогРБК 00:06
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского экономического форума, который состоялся на прошлой неделе.
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И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная.
с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.РИА Новостивчера в 20:35
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