Чубайс предложил ввести в России новый налогРБК 00:06

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

с чего всё началось

И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского экономического форума, который состоялся на прошлой неделе.

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