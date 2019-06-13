Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налогРоссийская газета вчера в 23:55
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.РИА Новостивчера в 20:35
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