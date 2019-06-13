Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налогРоссийская газета вчера в 23:55
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Экономика
СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов
Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Неизвестный ранил ножом мужчину в ТЦ «Ереван Плаза» в Москве
Неизвестный в торговом центре "Ереван Плаза" на юге Москвы ранил мужчину и скрылся.
Обновлено в 01:29
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Додон призвал госслужащих и силовиков поддержать новое правительство
Президент Молдавии Игорь Додон призвал государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство в стране.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Как 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
В Москве трагически скончалась 26-летняя звезда киберспорта Лилия Новикова, известная в онлайн-играх под именем Лия.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении
Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
Обновлено в 01:48
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Политика
Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Общество
Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа
Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак
Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Более половины россиян начали закупаться только по акциям
50,6 процентов россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 20:44
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу
Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Королевская семья планирует помирить Меган Маркл с отцом
Члены королевской семьи планируют помирить Меган Маркл с ее отцом. Кенсингтонский дворец уже ведет подготовку к переговорам.
Обновлено в 02:41
Экономика
«Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия
Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе
Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 02:59
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Здоровье
К двум больницам Калуги присоединят районные медицинские учреждения
По данным пресс-службы Калужского правительства, реорганизация затронет и городские учреждения областного центра: к Калужской городской больнице № 4 им. А.С. Хлюстина присоединят Ферзиковскую ЦРБ, Калужской городской больнице № 5 – ЦРБ Перемышльского района.
Обновлено вчера в 03:38