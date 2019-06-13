Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налогРИА Новости 02:14
В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.RT на русском03:18
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