Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налогРИА Новости 02:14

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
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В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
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