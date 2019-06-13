Чубайс предложил ввести углеродный налогРИА Новости вчера в 20:35

В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

с чего всё началось

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.

Происшествия В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Экономика Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".

Общество Названы признаки потенциально опасных интернет-магазинов Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации гражданам, как не стать жертвой мошенников при покупке товаров в интернет-магазинах.

Политика Путин обещал поддержать Додона в борьбе с «узурпаторами» в Молдавии Президент России считает, что проделанная Додоном и его партнерами по коалиции работа — шаг в сторону строительства цивилизованного и современного государства.

Политика Реквием рейсу МН17 или Через пять лет после крушения малазийского лайнера Остается чуть больше месяца до пятой годовщины крушения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего 17 июля 2014 года рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".

Хоккей «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.

Шоу-бизнес Возлюбленную олигарха Владислава Доронина заподозрили в беременности Избранница Владислава Доронина тщательно скрывала первую беременность: она носила широкие кардиганы, выбирала определенные позы для фотографий, стала реже выходить в свет — все ради того, чтобы окружающие как можно позже узнали об интересном положении.

Хоккей Овечкин станцевал под песни Бузовой Жена Овечкина в своем инстаграме поделилась несколькими историями, на которых видно, как она и хоккеист зажигательно танцуют под песни Бузовой.

Транспорт В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.

Технологии Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах.

Армия и оружие Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел Израильские истребители нанесли удар по «подземной инфраструктуре» в лагере палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Общество После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов Только что проявился самый дикий и скандальный из эффектов сериала HBO "Чернобыль".

Экономика «Ъ» сообщил о возможном переносе сроков отказа от долевого участия Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участника совещания, прошедшего 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Политика Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2» По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Общество В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

Общество При реставрации Яузской больницы в Москве нашли документы XIX века В Москве при реставрации Яузской больницы нашли медицинские рукописные документы конца XIX века.

Интернет Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.