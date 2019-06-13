Экономика

Чубайс предложил ввести новый налогLenta.ru 22:25

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
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Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, нужно ввести в России, на первом этапе его ставки должны быть минимальными, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
РИА Новости20:35

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Чубайс предложил ввести новый налог

Известия23:13

Чубайс предложил ввести новый налог

URA.Ru23:11

Чубайс предложил ввести в России новый налог

ФАН21:08

Чубайс предложил ввести новый налог

Lenta.ru22:25

Чубайс придумал новый налог для россиян

Газета.Ru21:31

Чубайс предложил ввести новый «углеродный налог»

РЕН ТВ22:46

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

ПРАЙМ20:20
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Общество

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Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
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Обновлено в 08:47
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Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
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Общество

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Экономика

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Экономика

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Здоровье

Медики назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления

Медики из Великобритании представили вниманию признаки слишком высокого кровяного давления, что ни в коем случае нельзя упускать из внимания.
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Происшествия

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Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Пентагон обсудит с Турцией ситуацию вокруг С-400 и F-35

Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

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Происшествия

В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений

В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
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Технологии

Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу

Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
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"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
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Политика

Президент Польши рассказал, в чем поляки превосходят россиян

Президент Польши заявил, что Россия является огромным соседом, государством намного большим, чем Польша, и он надеется на дружественные отношения между его страной и РФ.
Обновлено в 22:52
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Происшествия

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Обновлено в 07:55
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Обновлено в 09:10
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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