Экономика
Чубайс предложил ввести новый налогLenta.ru 22:25
Оценить65
с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, нужно ввести в России, на первом этапе его ставки должны быть минимальными, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.РИА Новости20:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Общество
Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама
Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В США мужчина подрался с медведем из-за собаки
В пригороде Лос-Анджелеса мужчина подрался с медведицей, которая напала на его собаку, пишет Daily Mail.
Обновлено в 20:26
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено в 22:43
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Общество
Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля
Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.
Обновлено в 21:15
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Здоровье
Медики назвали признаки слишком высокого и опасного кровяного давления
Медики из Великобритании представили вниманию признаки слишком высокого кровяного давления, что ни в коем случае нельзя упускать из внимания.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Пентагон обсудит с Турцией ситуацию вокруг С-400 и F-35
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Машина упала с многоуровневой парковки ТЦ в Самаре
Инцидент произошел накануне на парковке, расположенной в ТЦ "Гудок" на улице Красноармейской.
Обновлено в 22:36
Происшествия
В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений
В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 22:09
Технологии
Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу
Совместное предприятие сфокусируется на разработке информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено в 18:02
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Политика
Президент Польши рассказал, в чем поляки превосходят россиян
Президент Польши заявил, что Россия является огромным соседом, государством намного большим, чем Польша, и он надеется на дружественные отношения между его страной и РФ.
Обновлено в 22:52
Политика
Вика Цыганова пойдет на выборы в Госдуму
Обновлено в 21:44
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено в 22:26
Политика
Эксперт: У нас нет оппозиции, у нас есть провокаторы
Политолог Дмитрий Захаров высказался о незаконном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, который оппозиция решила провести 12 июня.
Обновлено в 07:36
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10