Экономика
Чубайс предложил ввести новый налогLenta.ru 22:25
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с чего всё началось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, нужно ввести в России, на первом этапе его ставки должны быть минимальными, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.РИА Новости20:35
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Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
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Организаторы Кубка Америки планируют необычный формат финала турнира в 2020 году.
Обновлено в 21:21
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Эксперты назвали разрушающий почки витамин
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
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Обновлено в 11:30
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Apple ремонтировала полностью исправный MacBook Pro за $10 000
Американский фотограф Грег Бенц поведал историю о том, как он потратил $10 000 на ремонт в официальных сервисных центрах Apple своего ноутбука MacBook Pro, который, как выяснилось, был всё это время абсолютно исправным.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
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Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
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Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
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Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
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Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
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Речь идёт про паркетник Nissan Juke и суперкар Nissan GT-R.
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Американский бизнесмен и основатель компании Tesla допустил возможность создания автомобиля-амфибии.
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