Экономика
Чубайс предложил пустить пенсии россиян на ветерБрянские новости 02:57
Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в «зеленую» энергетику, направив на строительство ветряных станций.
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с чего всё началось
Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:05, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Суд на пять лет запретил экс-менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней
Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) удовлетворил ходатайство американской певицы Бритни Спирс и на пять лет запретил ее бывшему менеджеру приближаться к ней и членам ее семьи.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено в 02:22
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов застрелен 10 июня в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Воробьев возложил цветы к памятнику павшим воинам в Балашихе
Отмечается, что в рамках мероприятия была продемонстрирована выставка современных образцов вооружения и военной техники, а также музейная экспозиция, отражающая историю соединения.
Обновлено в 05:53
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Политика
Выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области
«Выдача российских паспортов жителям ДНР началась», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константин Розин.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В центре Москвы загорелось историческое здание
Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, загорелась кровля здания №36/1 на Пречистенке.
Обновлено в 05:48
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Макс Корж стал отцом во второй раз
30-летний белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз - 14 июня супруга родила ему мальчика.
Обновлено в 08:31
Энергетика
В Смольном пересмотрели тарифы на коммунальные услуги
В пятницу, 14 июня, в Смольном прошло заседание правления комитета по тарифам, где были пересмотрены тарифы на коммунальные услуги как для промышленных потребителей, так и для горожан.
Обновлено в 08:10
Происшествия
На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции
Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:27
Спорт
Сборная России по волейболу победила Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России обыграла Польшу в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:45
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии
На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Общество
Россиянам запретят держать дома крокодилов, антилоп и акул
Обновлено в 03:24
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе потушен
Обновлено в 06:13