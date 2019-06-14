Экономика
Чубайс предложил пустить пенсии россиян на ветерБрянские новости 02:57
Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в «зеленую» энергетику, направив на строительство ветряных станций.
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с чего всё началось
Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в ветряные станции. С такой идеей «Роснано» обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Там уже поддержали инициативу (копия письма есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 17:02
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Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Левада-центр: враждебность россиян к США и Украине снизилась
Враждебность граждан России к США и Украине по сравнению с минувшим годом снизилась. К такому выводу пришли специалисты "Левада-центра".
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Как сообщает пресс-служба Mazda, новая «трешка» будет продаваться на российском рынке с 1,5- и 2,0-литровым атмосферными двигателями линейки SKYACTIV-G мощностью 120 и 150 л.с. В качестве трансмиссии пару им составят шестиступенчатая «механика» и «автомат».
Обновлено в 07:54
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Политика
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года
Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»
В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Политика
Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено в 10:24
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС
Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Футбол
Азмун может продолжить карьеру в «Лацио»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Cittacelesta.
Обновлено в 10:32
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Политика
Почти три четверти россиян доверяют Путину
Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06