Политика
Чубайс ответил на критику со стороны СоловьеваРИА Новости вчера в 10:48
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс ответил на критику телеведущего Владимира Соловьева, упрекнувшего его в лени и некомпетентности. На днях Чубайс негативно отозвался о российской системе электроснабжения, отметив, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расходуют ресурсы расточительно.
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Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это — разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность.
— Анатолий Чубайс, политикРамблер вчера в 08:42
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Происшествия
При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Болгария экстрадировала в США гражданина России
Болгария экстрадировала в США гражданина России Александра Жукова, подозреваемого в «сговоре с целью компьютерного мошенничества».
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Обновлено вчера в 21:45
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено вчера в 10:46
Культура
Скончался известный сатирик Семён Лившин
В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».
Обновлено вчера в 09:38
Путешествия
На Бали решили ввести налог на туристов в размере $10
Власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который оставит $10.
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Религия
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В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) сообщили, что крещенские купания в Риге отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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Наука
Названа смертельная опасность долгого сна для беременных
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Благовещенске загорелся склад
Пожар площадью более 1 тыс. кв. м произошел на складе в Благовещенске Амурской области, пострадавших нет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором Академии наук
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Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе
Обновлено вчера в 15:43
Общество
В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза
Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Главную причину ожирения нашли в голове
Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено вчера в 05:14
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено вчера в 06:52
Общество
Шествие в память о Маркелове и Бабуровой пройдет в Москве в субботу
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Настю Рыбку задержали в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево задержали прибывших из Таиланда эскортницу Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), ее спутника Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще нескольких россиян, осужденных за нелегальную организацию секс-тренингов.
Обновлено 17 января в 12:14
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
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Общество
Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Обновлено вчера в 09:12
Наука
Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено вчера в 03:10
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 7 появится на российском рынке весной
Весной этого года компания Cherу начнет продажи на российском рынке флагманского кроссовера Tiggo 7. Об этом говорится 18 января в пресс-релизе автопроизводителя.
Обновлено вчера в 09:48
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено вчера в 02:05
Религия
Православные верующие празднуют Крещение Господне
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style
Новая версия Style призвана развить успех предыдущей: вобрав в себя все преимущества комплектации Элеганс, спецсерия обладает дополнительными опциями, которые ждали поклонники Land Cruiser Prado.
Обновлено 17 января в 07:06
Политика
Лавров прокомментировал предложения Берлина по Керченскому проливу
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Обновлено вчера в 08:18
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено вчера в 01:21
Политика
Токио призывают к переговорам с Сеулом о названии Японского моря
Международная гидрографическая организация обратилась к японскому правительству и попросила провести переговоры с Южной Кореей о названии Японского моря.
Обновлено вчера в 21:07
Космос
В МАИ предложили схему гиперзвукового двигателя на воде
В филиале "Взлет" (город Ахтубинск, Астраханская область) Московского авиационного института (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде.
Обновлено вчера в 19:42