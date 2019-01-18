Политика

Чубайс ответил на критику со стороны СоловьеваРБК 12:27

Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
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Владимир Соловьев
Единственное, что ему нужно читать, это Уголовный кодекс.
— Владимир Соловьев, российский журналистЦарьград 10:45

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"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
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Высоту полета Международной космической станции увеличат на 1,8 километра.
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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