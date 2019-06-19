Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны ЛисинаREGNUM 14:21
Говоря о развитии возобновляемых источников энергии, Чубайс заявил, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики». Теперь же Чубайс решил ответить на критику со стороны Лисина.
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Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Общество
В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище
Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
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The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Наука
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Обновлено в 11:30
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Экономика
Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России
Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю.
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Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400
29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы публично наехала на «трусливого» Лазарева
Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
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В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Футбол
Луис Энрике покинул сборную Испании
Обновлено в 10:56
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева
Из хранилища Института русского реалистического искусства (ИРРИ) пропали картины из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которые ранее были арестованы судом.
Обновлено в 06:48
Транспорт
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Общество
В Белгородской области озаботились трудоустройством сотрудников НПЗ
Региональные власти озаботились проблемой трудоустройства сотрудников простаивающего нефтеперерабатывающего завода после их видео - обращения к президенту в преддверии «Прямой линии».
Обновлено в 06:41
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса
Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле может продолжить карьеру в России.
Обновлено в 10:27