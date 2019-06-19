Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны ЛисинаREGNUM 14:21

Лисин попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям членов бюро с точки зрения этических норм. Представитель Чубайса отказался от комментариев, представитель РСПП пока не ответил на запрос РБК.

с чего всё началось

Говоря о развитии возобновляемых источников энергии, Чубайс заявил, что Россия, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов, правильно выбрала стратегию и создает собственный технологический кластер возобновляемой энергетики». Теперь же Чубайс решил ответить на критику со стороны Лисина.

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

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