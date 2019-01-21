Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянахГазета.Ru 05:22

Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением.

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Политика Политика Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".

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