Политика
Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиянИзвестия 11:58
Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
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Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением.
— Анатолий Чубайс, политикГазета.Ru 03:43
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