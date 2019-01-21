Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиянИзвестия 11:58

Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением.

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Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян

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