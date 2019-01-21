Политика

Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиянИзвестия 11:58

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
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Анатолий Чубайс
Когда мы начинали, в 1991 году Вы были еще совсем маленькой девочкой и, вряд ли помните, что в то время средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, деревянный рубль неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность была преступлением.
— Анатолий Чубайс, политикГазета.Ru 03:43

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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