Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублейКоммерсантъ 14:48

В федеральный бюджет в качестве дивидендов будет перечислено около 550 млн руб. год назад они составили 537,5 млн руб. Как сказал Анатолий Чубайс, доходность инвестиций, которые сделала «Роснано», составила чуть более 16%. По его мнению, это очень достойный показатель.
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Глава Роснано Анатолий Чубайс сегодня отчитался перед президентом о доходах своей госкорпорации

Эхо Москвы16:00

Чубайс отчитался перед Путиным о результатах работы Роснано

Взгляд.ру15:35

Чубайс отчитался о финансовых показателях «Роснано»

РЕН ТВ14:11

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

Коммерсантъ14:48

Чубайс назвал размер чистой прибыли «Роснано» за 2018 год

Ридус14:07

Чистая прибыль «Роснано» за 2018 год составила рекордные 5,6 млрд рублей - Чубайс

ПРАЙМ14:05
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Космос

«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб

«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
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Кино

Скончался режиссёр Марлен Хуциев

Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.
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Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
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Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Политика

Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе

Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:33
Общество

Суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски

Обновлено в 05:31
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти

Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление или неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции РФ или госвласти.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём

Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
Обновлено в 08:20
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Общество

Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу Смольного

Обновлено в 10:24
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Хоккей

«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе

Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Политика

Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Финансы

Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной

Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 15:33
Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Космос

Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Футбол

«Хоффенхайм» назвал имя преемника Нагельсмана

Напомним, нынешний главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области

Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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