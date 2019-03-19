Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублейКоммерсантъ 14:48
В федеральный бюджет в качестве дивидендов будет перечислено около 550 млн руб. год назад они составили 537,5 млн руб. Как сказал Анатолий Чубайс, доходность инвестиций, которые сделала «Роснано», составила чуть более 16%. По его мнению, это очень достойный показатель.
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Космос
«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
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Скончался режиссёр Марлен Хуциев
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Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
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Политика
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Армия и оружие
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Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
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ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Политика
Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти
Президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление или неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции РФ или госвласти.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём
Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
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Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
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Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Хоккей
«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе
Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
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Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Финансы
Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
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Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
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Обновлено в 08:42
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Космос
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
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«Хоффенхайм» назвал имя преемника Нагельсмана
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Обновлено в 10:38
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
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Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25