Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 14:48

В федеральный бюджет в качестве дивидендов будет перечислено около 550 млн руб. год назад они составили 537,5 млн руб. Как сказал Анатолий Чубайс, доходность инвестиций, которые сделала «Роснано», составила чуть более 16%. По его мнению, это очень достойный показатель.
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Глава Роснано Анатолий Чубайс сегодня отчитался перед президентом о доходах своей госкорпорации

Эхо Москвывчера в 16:00

Чубайс на встрече с Путиным отчитался о работе Роснано за последние 10 лет

ФАНвчера в 15:41

Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива

ТАССвчера в 13:53

Путин обсудил с Чубайсом будущее газомоторного топлива

Российская газетавчера в 14:58

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 14:48

Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива

Life.ruвчера в 14:58

Чубайс отчитался о финансовых показателях «Роснано»

РЕН ТВвчера в 14:11
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Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

В США «единорог» ограбил магазин

Обновлено вчера в 17:16
Космос

«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей

Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено вчера в 16:19
Спорт

Траньков, Петрова и Тихонов прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию на «Матч ТВ»

Обновлено вчера в 12:16
Политика

Касым-Жомарт Токаев вступает в должность главы Казахстана

В Казахстане официально вступает в должность новый президент. Руководить республикой теперь будет Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой призвал россиян не надеяться на самолечение

Отец Юлии Началовой Виктор Началов, комментируя свою самую большую утрату, призвал россиян не надеяться на самолечение, а обращаться к врачам при малейшем подозрении на проблемы со здоровьем.
Обновлено вчера в 13:02
Авто

Scania бьет рекорды: объявлены результаты продаж в России

На ежегодной отчетной пресс-конференции компании Scania было заявлено о рекордных итогах прошлого года: фирма не только заняла в России первое место среди «большой семерки» европейских производителей, но и отгрузила 7181 автомобиль, чего еще не было никогда (в 2017-м — 6114 единиц).
Обновлено вчера в 21:12
Религия

Москва приобрела более 9 тыс. томов «Православной энциклопедии» для библиотек в 2018 г

Москва в 2018 г. приобрела более 9 тыс. томов «Православной энциклопедии» для городских и школьных библиотек.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Банк России рассказал о теневых секторах экономики

Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

В России планируется реализовать проект «криогенной авиации»

В России есть технологии и возможности для реализации проекта «водородного» истребителя нового поколения, способного развивать гиперзвуковую скорость, передает Еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 07:37
Футбол

Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»

Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:59
Музыка

Кончита Вурст предстала брутальным мужчиной с седыми волосами

Исполнительница Кончита Вурст, прославившаяся на весь мир благодаря победе на «Евровидении» в 2014 году, выпустила новый клип на композицию Hit Me.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период

Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:45
Шоу-бизнес

Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы

Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

Задержанного украинского моряка прооперировали в Москве

Украинскому моряку, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве, сообщает RT со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье

Амурчанкам заплатят больше за рождение детей

Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Порошенко обвинил Россию в проблемах киевского метро

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны, обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена.
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено вчера в 12:49
Общество

У иркутского замгубернатора нашли недвижимость в Италии

Речь идет о Дмитрии Чернышове, заместителе губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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