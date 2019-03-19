Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублейКоммерсантъ 14:48
В федеральный бюджет в качестве дивидендов будет перечислено около 550 млн руб. год назад они составили 537,5 млн руб. Как сказал Анатолий Чубайс, доходность инвестиций, которые сделала «Роснано», составила чуть более 16%. По его мнению, это очень достойный показатель.
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