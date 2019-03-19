Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублейКоммерсантъ 14:48

В федеральный бюджет в качестве дивидендов будет перечислено около 550 млн руб. год назад они составили 537,5 млн руб. Как сказал Анатолий Чубайс, доходность инвестиций, которые сделала «Роснано», составила чуть более 16%. По его мнению, это очень достойный показатель.
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Глава Роснано Анатолий Чубайс сегодня отчитался перед президентом о доходах своей госкорпорации

Эхо Москвы16:00

Чубайс отчитался о финансовых показателях «Роснано»

РЕН ТВ14:11

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Чубайс на встрече с Путиным отчитался о работе Роснано за последние 10 лет

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По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.
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Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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