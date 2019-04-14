Экономика

Чубайс опроверг информацию о приватизации «Роснано»Метагазета вчера в 11:22

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что информация о приватизации компании не подтверждена и приватизировать корпорацию не планируется. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1". "Да видимо, нет", — такой неоднозначный ответ дал Чубайс на вопрос о приватизации.
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Чубайс откровенно рассказал о приватизации, санкциях и наноиндустрии

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«Да нет, наверное»: Чубайс – о приватизации «Роснано»

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RT на русскомвчера в 12:40
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
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Наука

Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака

Обновлено вчера в 20:31
Музыка

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

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Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге.
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Общество

ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян

В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
ЖКХ

Главы районов Челябинска вновь пожаловались на сбои с вывозом мусора

Обновлено в 02:52
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Гаджеты

Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim

Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Происшествия

В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар

В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Нехватка от 500 до 1000 калорий в день приведёт к похудению, в среднем, на 1кг в неделю.
Обновлено в 01:00
Политика

В Верховной раде назвали агонией «дебаты» Порошенко на стадионе

Как заметил представитель Украины в ПАСЕ Вадим Новинский, Порошенко устроил дискуссию сам с собой из страха отвечать на неудобные вопросы.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Израиль поблагодарил Путина за возможность удара по Сирии

Израиль «отблагодарил» Путина за возможность уничтожить сирийский С-200.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Спасатели ликвидировали открытое горение на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Mercedes-Benz GLS

Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Врио главы Сахалина рассказал о главных проблемах региона

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в интервью РИА Новости, что сформулировал три основных проблемы региона – здравоохранение, жилье и транспортная доступность – и нашел пути их решения.
Обновлено в 01:10
Космос

Состоялся запуск самого большого самолета в мире

Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

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Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

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Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено вчера в 06:25
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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