Политика

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам
Lenta.ru
10:11

Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране».
Lenta.ru10:11
Анатолий Чубайс
Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru 10:11

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Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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