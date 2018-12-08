Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.

Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес сделал в стране».

Политика Политика Путин рассказал о последствиях хамства чиновников Президент России Владимир Путин призвал членов "Единой России" тщательно следить за этикой, так как пренебрежение по отношению к людям имеет последствия.

Политика Политика ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины «Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — объявил он и напомнил о регулярно звучавших заявлениях с украинской стороны о том, что мост необходимо разрушить.

Армия и оружие Армия и оружие Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.

Политика Политика В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова Двое проукраинских активистов выскочили на сцену во время выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в польском городе Быдгоще и попытались сорвать концерт.

Политика Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой

Политика Политика Трамп сообщил об уходе главы аппарата Белого дома с поста в конце года Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце года.

Политика Политика Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов

Политика Политика Порошенко выложил фото с солдатом с эмблемой СС Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС, передает РИА "Новости".

Политика Политика МИД КНР потребовал от Канады освободить финдиректора Huawei Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями», если финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемая в мошенничестве, не будет освобождена, сообщает Reuters со ссылкой на китайский МИД.

Политика Политика Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Политика Политика Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак В ФРГ новым генеральным секретарем партии Христианско-демократический Союз (ХДС) избран лидер молодежной организации этой партии — 33-летний Пауль Цимиак.

Политика Политика Володин предложил создать единый список террористических организаций Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.

Политика Политика Эрдоган прокомментировал протесты во Франции Акции протеста во Франции указывают на провал демократии и проблемы со свободой и соблюдением прав человека в Европе.

Политика Политика Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил о намерении подписать 10 декабря закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и России.