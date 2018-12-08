Политика
Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам
Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменамРЕН ТВ08 декабря в 15:51
Гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что россиянам следовало бы благодарить бизнесменов, а не обвинять. Он отметил, что именно бизнес помог восстановить "безнадежно обрушившиеся предприятия" и дал людям работу.
РЕН ТВ08 декабря в 15:51
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Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
с чего всё началось
Накануне глава правления компании "Роснано" Анатолий Чубас, выступая на Общероссийском гражданском форуме, сказал, что россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что они сделали для страны.РИА Новостивчера в 03:47
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Глава Роснано Анатолий Чубайс посетовал на то, что ни власть, ни общество не любят бизнес
Эхо Москвывчера в 06:00
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