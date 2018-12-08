Политика

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к бизнесменам
РИА Новости
13:30

Россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что бизнес сделал для страны, заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
РИА Новости13:30
Анатолий Чубайс
Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества.
— Анатолий Чубайс, политикLenta.ru 10:11

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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