Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиянLenta.ru вчера в 06:56

с чего всё началось

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей.

Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян

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Экономика Экономика Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.

Экономика Экономика Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 экономик мира "Остаются инвестиции и рост производительности, которые должны расти таким образом, чтобы перекрыть все другие факторы", - сказал Кудрин.

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