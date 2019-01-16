Экономика

Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиянLenta.ru вчера в 06:56

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, Россия расточительно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей.
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Анатолий Чубайс
Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.
— Анатолий Чубайс, политикТАСС вчера в 05:11
с чего всё началось

Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире

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Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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