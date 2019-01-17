Чубайс назвал Россию энергорасточительной странойРИА Новости вчера в 09:28

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

с чего всё началось

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны. Выступая на Гайдаровском форуме, он назвал Россию "одной из самых энергорасточительных стран в мире" на сегодняшний день.

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