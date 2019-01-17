Экономика

Чубайс назвал Россию энергорасточительной странойРИА Новости вчера в 09:28

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что электроэнергия в России расходуется неэффективно из-за ее дешевизны. Выступая на Гайдаровском форуме, он назвал Россию "одной из самых энергорасточительных стран в мире" на сегодняшний день.
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Анатолий Чубайс
Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.
— Анатолий Чубайс, политикТАСС вчера в 05:11
с чего всё началось

Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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