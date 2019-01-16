Экономика

Чубайс назвал Россию бедной расточительной странойВедомости вчера в 06:43

Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны, сказал сегодня председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
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Анатолий Чубайс
Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте.
— Анатолий Чубайс, политикТАСС вчера в 05:11
с чего всё началось

Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире

Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.
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Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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