Политика
Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за АбызоваREGNUM 11:43
В ходе заседания адвокат Кожура попросил приобщить к делу поручительства ряда лиц. «Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
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