Политика

Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за АбызоваREGNUM 11:43

В ходе заседания адвокат Кожура попросил приобщить к делу поручительства ряда лиц. «Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
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За Абызова поручились Чубайс, Волошин, Дворкович и Тимакова

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Газета.Ru12:31

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За Абызова поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс и Наталья Тимакова

Говорит Москва11:19
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Политика

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В Сети появились секретные фото салона новой Chevrolet Niva

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Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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