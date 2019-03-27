Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и ЧубайсИзвестия 11:45
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Экономика
Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России
Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Обновлено в 12:29
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду
Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет
В Сети появились первые снимки кабриолета на базе Единой модульной платформы, который будет выпущен под маркой Aurus.
Обновлено в 08:21
Авто
Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале
Обновлено в 04:29
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
«Пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 20 человек из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Политика
Дело Абызова: как отсутствие правил стало правилом политической жизни
Какой бы ни была бизнес-подоплека ареста Михаила Абызова, все немедленно начинают искать в его истории политический смысл.
Обновлено в 11:16
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, который был сформирован центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Обновлено в 12:01
Футбол
Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»
Обновлено в 13:36
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Происшествия
СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании
Представитель Следственного комитета заявил в ходе заседания в Басманном суде по делу экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова, что у бывшего чиновника есть недвижимость в Италии и Великобритании.
Обновлено в 11:50
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Наука
Приоткрыты тайны новой теории событий после Большого Взрыва
Команда ученых предложила новую теорию о том, что Вселенная резко расширилась в размерах за мимолетную долю секунды сразу после Большого Взрыва.
Обновлено в 03:56
Игры
В апреле подписчики PS Plus получат Conan Exiles и The Surge
Со вторника, 2 апреля, подписчики сервиса смогут активировать: The Surge; Conan Exiles.
Обновлено в 12:01
Космос
Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня
Как сообщили РИА в "Роскосмосе", носителю "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" предстоит вывести на орбиту метеоспутник "Метеор-М".
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59
Политика
Митингующие в Ингушетии разошлись с площади в Магасе
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Общество
Мужчина случайно выиграл в лотерею дважды по $16 млн
Отмечается, что мужчина купил три билета в двух разных местах в пригороде Мельбурна, два из которых оказались счастливыми и принесли ему по $16 млн каждый.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 12:15