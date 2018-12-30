США добились своей цели по снижению глобальных цен на нефть, манипулируя рынком посредством антииранских санкций и увеличением добычи сланцевой нефти.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ Президент страны Петр Порошенко заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.

Энергетика Энергетика Экспорт нефти из Венесуэлы упал до минимума за 28 лет Фото: Juan Carlos Hernandez / ZUMAPRESS.com Падение добычи на фоне экономического кризиса в Венесуэле привело к тому, что экспорт нефти из страны в 2018 году составлял лишь 1,245 млн баррелей в сутки - это минимальный объем за 28 лет.

Энергетика Энергетика Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

Энергетика Энергетика Баррель нефти ОПЕК 28 декабря подешевел до $51,55 Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 28 декабря 2018 года, опустилась на 0,8 доллара, или на 1,5% — до 51,55 доллара с 52,35 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.

Энергетика Энергетика Эксперт: В январе бензин не подорожает По словам Рустема Садыкова, в настоящее время оптовый рынок по бензинам идёт вниз, поэтому предпосылок для роста розничных цен нет.

Энергетика Энергетика С нового года в Астраханской области подорожал газ для населения Согласно постановлению региональной службы по тарифам, с 1 января установлены новые розничные тарифы на сетевой природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань».

Энергетика Энергетика 2019 год: Для украинской трубы начался обратный отсчет После 2019 года истекает действующее соглашение, и с Киевом придется как-то договариваться, потому что даже если все обходные газопроводы будут запущены к 2020 году, а это маловероятно, учитывая возможные задержки в строительстве инфраструктуры на территории ЕС, их мощности все равно не хватит на весь объем, идущий в Европу.

Энергетика Энергетика Сахалинское месторождение «Тритон» вошло в тройку крупнейших в мире Нефтегазовое месторождение «Тритон», открытое на шельфе Охотского моря, признано одним из крупнейших проектов в мире.

Энергетика Энергетика Тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно подорожали На Украине резко повысили цены на коммунальные услуги для населения. По отоплению тарифы подорожали на 23, 5% с 1 января этого года.

Энергетика Энергетика Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Энергетика Энергетика АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.

Энергетика Энергетика Начали снижаться экспортные пошлины на нефть Повышенную пошлину смогут вводить на полгода начиная с месяца, следующего за тем, когда резко выросла цена.

Энергетика Энергетика Литва договорилась с «Газпромом» о поставках газа Власти Литвы заявили, что достигли договоренностей с российским холдингом «Газпром» об объемах поставок газа на 2019-й год.