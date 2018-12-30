Энергетика
«Чтобы восстановить нефтяные цены на прежних уровнях, нужно серьезно сократить добычу»
«Чтобы восстановить нефтяные цены на прежних уровнях, нужно серьезно сократить добычу»ФедералПресс07:55
США добились своей цели по снижению глобальных цен на нефть, манипулируя рынком посредством антииранских санкций и увеличением добычи сланцевой нефти.
ФедералПресс07:55
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Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
Президент страны Петр Порошенко заявил, что без повышения цен на газ нельзя было обойтись, так как это лишило бы Украину транша МВФ, без которого пришлось бы забыть о развитии экономики.
Обновлено вчера в 19:54
Энергетика
Экспорт нефти из Венесуэлы упал до минимума за 28 лет
Фото: Juan Carlos Hernandez / ZUMAPRESS.com Падение добычи на фоне экономического кризиса в Венесуэле привело к тому, что экспорт нефти из страны в 2018 году составлял лишь 1,245 млн баррелей в сутки - это минимальный объем за 28 лет.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика
Баррель нефти ОПЕК 28 декабря подешевел до $51,55
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 28 декабря 2018 года, опустилась на 0,8 доллара, или на 1,5% — до 51,55 доллара с 52,35 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Обновлено вчера в 06:00
Энергетика
Эксперт: В январе бензин не подорожает
По словам Рустема Садыкова, в настоящее время оптовый рынок по бензинам идёт вниз, поэтому предпосылок для роста розничных цен нет.
Обновлено 01 января в 23:25
Энергетика
С нового года в Астраханской области подорожал газ для населения
Согласно постановлению региональной службы по тарифам, с 1 января установлены новые розничные тарифы на сетевой природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань».
Обновлено в 02:00
Энергетика
2019 год: Для украинской трубы начался обратный отсчет
После 2019 года истекает действующее соглашение, и с Киевом придется как-то договариваться, потому что даже если все обходные газопроводы будут запущены к 2020 году, а это маловероятно, учитывая возможные задержки в строительстве инфраструктуры на территории ЕС, их мощности все равно не хватит на весь объем, идущий в Европу.
Обновлено в 02:07
Энергетика
Сахалинское месторождение «Тритон» вошло в тройку крупнейших в мире
Нефтегазовое месторождение «Тритон», открытое на шельфе Охотского моря, признано одним из крупнейших проектов в мире.
Обновлено вчера в 17:47
Энергетика
Тарифы на коммунальные услуги на Украине значительно подорожали
На Украине резко повысили цены на коммунальные услуги для населения. По отоплению тарифы подорожали на 23, 5% с 1 января этого года.
Обновлено вчера в 04:16
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено 01 января в 18:02
Энергетика
АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.
Обновлено 01 января в 09:53
Энергетика
Начали снижаться экспортные пошлины на нефть
Повышенную пошлину смогут вводить на полгода начиная с месяца, следующего за тем, когда резко выросла цена.
Обновлено 01 января в 00:48
Энергетика
Литва договорилась с «Газпромом» о поставках газа
Власти Литвы заявили, что достигли договоренностей с российским холдингом «Газпром» об объемах поставок газа на 2019-й год.
Обновлено вчера в 17:47
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Обновлено 30.12.18 в 19:19
Энергетика
Зангане: Иран нарастит производство бензина
Иран увеличит производство бензина до ста миллионов литров в день, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.
Обновлено 31.12.18 в 03:00