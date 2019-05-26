Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00
Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
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Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.Российская газета00:00
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Музыка
Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:46
Хоккей
Овечкин ответил на критику о вызове игроков НХЛ в сборную России на ЧМ
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин высказал мнение о критических высказываниях болельщиков относительно целесообразности вызова в состав национальной команды игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 13:24
Культура
Эдуард Бояков считает, что на Северном Кавказе необходимо создать региональную киностудию
Региональная киностудия должна быть создана на Северном Кавказе, считает Эдуард Бояков - театральный продюсер и режиссер, художественный руководитель театра им. Горького, генеральный продюсер международного кинофестиваля "Герой и время", который проходит в Железноводске.
Обновлено в 11:16
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Общество
Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака
Обновлено в 12:38
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел
Обновлено в 03:22
Музыка
Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на Евровидении
Обновлено в 03:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Хоккей
Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»
Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Политика
Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:29
Футбол
Мусаев: сезон для «Краснодара» был, как на горках
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:0).
Обновлено в 09:59
Политика
В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы
Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Снаряд времен войны нашли на севере Москвы
Обновлено в 11:53
Политика
Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков
Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил бывшую жену в манипулировании детьми
"Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", - заявил продюсер, добавив, что за последние 15 лет, что он женат на певице Валерии, сын ни разу не высказывал претензий и нормально общался с его новой семьей.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
«Пример для всех женщин»: Наталья Водянова поделилась милой фотографией со своими детьми
Обновлено в 08:30
Футбол
«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ по посещаемости матчей
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 04:34