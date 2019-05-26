Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.

с чего всё началось

Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

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