Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Политика
Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»
Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Физики обнаружили резкий рост контактного параметра при переходе газа фермионов в сверхтекучее состояние
Австралийские физики впервые измерили поведение контактного параметра фермионов вблизи критической точки — оказалось, что при переходе газа атомов лития-6 в сверхтекучее состояние этот параметр резко вырастает на 15 процентов.
Обновлено 24 мая в 07:51
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами".
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»
Чуть позже стартуют участники забега на 3 км. В "Липецком полумарафона" принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.
Обновлено в 02:50
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел с должности
В должности заместителя губернатора Юрий Молодченко курировал вопросы экономического развития Ростовской области и установления тарифов.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Космос
SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено 24 мая в 01:35
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Российский актёр Евгений Цыганов в фильме под рабочим названием «Цой» сыграет роль водителя автобуса «Икарус», который был участником аварии, унёсшей жизнь лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 03:43
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Под Горловкой уничтожен «айдаровец»-штурмовик
Боевик, воевавший в составе 24 ОШБ «Айдар» 53 ОМБр, был уничтожен 24 мая «во время выполнения служебного задания» в районе Горловки.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп оценил торговые переговоры с Японией
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры с Японией по торговому вопросу проходят успешно.
Обновлено в 02:56
Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар
В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Чаде шесть человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва мины
Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Wihda.
Обновлено в 03:46
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Предварительное голосование «Единой России» проходит на 2,8 тыс. участках
"Единая Россия" в воскресенье проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 23:29