Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Рубль в июне может подешеветь

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Эксперт назвал четыре риска для курса рубля в июне

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Эксперты назвали главные риски для курса рубля в июне

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Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Актуальные Новости01:11

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Российская газета00:00
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Политика

Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Наука

Физики обнаружили резкий рост контактного параметра при переходе газа фермионов в сверхтекучее состояние

Австралийские физики впервые измерили поведение контактного параметра фермионов вблизи критической точки — оказалось, что при переходе газа атомов лития-6 в сверхтекучее состояние этот параметр резко вырастает на 15 процентов.
Обновлено 24 мая в 07:51
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В аварии на КАД погиб молодой петербуржец

Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Гаджеты

Открытая архитектура RISC-V пополнилась интерфейсами USB 2.0 и USB 3.x

Обновлено в 03:08
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами".
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Космос

Компания Boeing завершает испытания двигателей корабля Starliner

Обновлено в 02:27
Общество

Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»

Чуть позже стартуют участники забега на 3 км. В "Липецком полумарафона" принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.
Обновлено в 02:50
Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел с должности

В должности заместителя губернатора Юрий Молодченко курировал вопросы экономического развития Ростовской области и установления тарифов.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

Обновлено в 02:42
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Космос

SpaceX запустила первые 60 спутников для системы глобального интернета

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 спутниками для системы глобального интернета Starlink.
Обновлено 24 мая в 01:35
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Кино

Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Российский актёр Евгений Цыганов в фильме под рабочим названием «Цой» сыграет роль водителя автобуса «Икарус», который был участником аварии, унёсшей жизнь лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 03:43
Кино

Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Под Горловкой уничтожен «айдаровец»-штурмовик

Боевик, воевавший в составе 24 ОШБ «Айдар» 53 ОМБр, был уничтожен 24 мая «во время выполнения служебного задания» в районе Горловки.
Обновлено в 04:07
Политика

Трамп оценил торговые переговоры с Японией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры с Японией по торговому вопросу проходят успешно.
Обновлено в 02:56
Футбол

Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции

Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В Чаде шесть человек погибли и 11 пострадали в результате взрыва мины

Шесть человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва мины в субботу в регионе Лак в деревне Нгубуа (Ngouboua) в Чаде, сообщает местная газета Wihda.
Обновлено в 03:46
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Обновлено вчера в 17:39
Политика

Предварительное голосование «Единой России» проходит на 2,8 тыс. участках

"Единая Россия" в воскресенье проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии

Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 23:29
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