Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00

Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
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Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Российская газета00:00

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Эксперты назвали главные риски для курса рубля в июне

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Актуальные Новости01:11

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Российская газета00:00
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Армия и оружие

Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео

Обновлено в 01:13
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Барнауле женщина бросилась под фуру, спасая своих детей

Обновлено в 06:30
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как сохранить здоровье щитовидной железы

Как сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за прошлый год в Волгоградской области было зафиксировано 3589 впервые выявленных случаев заболеваний щитовидной железы − это 142 человека на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 10:56
Культура

Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»

Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

«Техмаш» выпустил первую партию неуправляемой ракеты «Бронебойщик»

Концерн "Техмаш" выпустил первую партию новейших неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" для опытно-войсковой эксплуатации .
Обновлено в 05:37
Происшествия

Бывший менеджер Стэна Ли арестован в США

Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Обновлено в 04:25
Футбол

Красич приехал на матч ЦСКА в заключительном туре чемпионата России

ЦСКА принимает на своём поле "Крылья Советов" в матче 30-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет

51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.
Обновлено в 04:42
Политика

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями и сильным ветром на западе края вечером в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 23:44
Культура

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала ребенка

Поклонники Тимати подозревают, что его невеста уже родила. Анастасия Решетова спровоцировала слухи о том, что уже стала мамой.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Соловьев рассказал о встрече с активистом из Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, как прошла его встреча с уральским активистом Антоном Дербеневым, который пообещал дать журналисту «леща».
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

«Локомтив» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 30 тура РПЛ

Названы стартовые составы московского "Локомотива" и "Уфы" на матч заключительного тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Наука

В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса

Обновлено в 05:45
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Обновлено в 07:16
Происшествия

Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве

Легковая машина в ночь на воскресенье влетела в здание театра Российской армии в Москве.
Обновлено в 06:06
Политика

Совет Федерации отреагировал на слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с представителем ФАН с иронией отнесся к этим словам, отметив, что это был первый раз, когда представитель высшего командного состава ВСУ сказал правду.
Обновлено вчера в 00:08
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