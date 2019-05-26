Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00
Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
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с чего всё началось
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.Российская газета00:00
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Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Здоровье
Жар и полнота: какие признаки укажут на проблемы с щитовидной железой
Щитовидная железа вырабатывает ряд гормонов, нарушения в работе этого органы могут быть вызваны разными причинами.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Ночью в Дагестане произошло землетрясение
Минувшей ночью жители Дагестана ощутили два землетрясения, силой 4 и 5 баллов.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Под Барнаулом мать бросилась под фуру, спасая детей, рассказали очевидцы
Обновлено в 05:08
Спорт
Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции
Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Кино
«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь
Фильм "Паразиты" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Фильм снял южнокорейский режиссер Пон Джун-хо.
Обновлено вчера в 14:25
Гаджеты
У Lenovo уже готов первый ноутбук на платформе Snapdragon 8cx и с модемом 5G
Однокристальная платформа Snapdragon 8cx, предназначенная для постоянно подключенных к Сети ноутбуков (Always connected PC), анонсирована еще начале декабря прошлого года, но ни одного готового продукта на ее базе до сих пор не появилось.
Обновлено в 03:18
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Общество
В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»
В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев во второй раз стал отцом
Обновлено в 05:18
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Политика
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Австрийский таблоид Osterreich Zeitung опубликовал материал о причастности Леры Кудрявцевой к скандалу с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, написала телеведущая на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено вчера в 03:17
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Политика
Выборы в Европарламент начались в Германии
По результатам выборов Германия направит в Европарламент 96 депутатов.
Обновлено в 03:32
Авто
BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео
Обновлено в 05:15
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае
Обновлено в 01:34
Авто
Chery рассекретила новое поколение кроссовера Tiggo 8
Новое поколение Tiggo 8 получит значительные изменения.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия сломала их жизни
Американские военнослужащие рассказали о том, как служба в армии разрушила их жизни.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09