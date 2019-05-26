Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Обновлено в 11:36
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Политика
В Германии иудеев предупредили о рисках в случае ношения кипы
Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн предупредил иудеев, что ношение кипы - традиционного мужского головного убора - может быть небезопасным в свете случаев нападений, пишет в воскресение газета The Guardian.
Обновлено в 02:53
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple
Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Происшествия
В Приморье горит рыболовный траулер
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Мария Миронова оценила фото Елены Летучей в платье-бюстье
Известная Российская актриса Мария Миронова оценила недавнее обновление телеведущей Елены Летучей в Instagram.
Обновлено в 20:26
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Общество
Расследование «Вестей недели»: почему региональные перелеты «золотые», а тарифы - заоблачные
Речь пойдет о региональных авиаперевозках, где тарифы зачастую в разы больше, чем на международных рейсах.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Футбол
Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Политика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Футбол
Мусаев: сезон для «Краснодара» был, как на горках
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:0).
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Здоровье
Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции
Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено в 15:01
Экономика
В магазинах России станет меньше ценников
Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Американские F-35A в «режиме зверя» засекли у границ Ирана
Истребители пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США продемонстрировали взлет в «режиме зверя» с авиабазы Аль-Дафра недалеко от границы с Ираном.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии
Министерство обороны предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 18:55
Здоровье
У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования
Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23