Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Негативный июнь: доллар ждет взлет

Утро.ru05:17

Эксперт рассказал, в каком положении окажется рубль в июне

Аргументы недели04:47

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Российская газета00:00

Эксперт назвал четыре риска для курса рубля в июне

Экономика сегодня04:09

Эксперты назвали главные риски для курса рубля в июне

iReactor02:47

Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Актуальные Новости01:11

Российские аналитики озвучили главные риски для курса рубля в июне

OAnews04:41
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Авто

Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Обновлено в 11:36
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Музыка

Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Политика

В Германии иудеев предупредили о рисках в случае ношения кипы

Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн предупредил иудеев, что ношение кипы - традиционного мужского головного убора - может быть небезопасным в свете случаев нападений, пишет в воскресение газета The Guardian.
Обновлено в 02:53
Политика

Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии

Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Происшествия

В Приморье горит рыболовный траулер

Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Мария Миронова оценила фото Елены Летучей в платье-бюстье

Известная Российская актриса Мария Миронова оценила недавнее обновление телеведущей Елены Летучей в Instagram.
Обновлено в 20:26
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Общество

Расследование «Вестей недели»: почему региональные перелеты «золотые», а тарифы - заоблачные

Речь пойдет о региональных авиаперевозках, где тарифы зачастую в разы больше, чем на международных рейсах.
Обновлено в 15:49
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Армия и оружие

РФ проведет наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:17
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Футбол

Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ

"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Политика

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Футбол

Мусаев: сезон для «Краснодара» был, как на горках

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:0).
Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Здоровье

Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции

Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено в 15:01
Экономика

В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Американские F-35A в «режиме зверя» засекли у границ Ирана

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США продемонстрировали взлет в «режиме зверя» с авиабазы Аль-Дафра недалеко от границы с Ираном.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Reuters: беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии

Министерство обороны предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 18:55
Здоровье

У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования

Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
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