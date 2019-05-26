Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета вчера в 00:00
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
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Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro
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Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
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Huawei может потерять лидерство на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
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В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
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Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
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Иран может потеснить базы РФ в Сирии
Иран может оборудовать военный порт вблизи российских баз в Сирии.
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Назван основной риск для курса рубля
В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
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Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»
Обновлено вчера в 21:00
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Россиянина Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме
Обновлено вчера в 15:54
Энергетика
Казахстан за год увеличил экспорт газа в Китай на 4,5 млрд кубометров
Объем транзита казахстанского газа в Китай вырос в 2018 году на 4,5 млрд куб. метров.
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Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено 25 мая в 10:36
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено 25 мая в 18:40
Наука
В России создан уникальный материал на основе алюминия
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Автобус с госслужащими взорвался в Кабуле
Автобус подорвался на мине в столице Афганистана.
Обновлено в 00:16
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Два человека погибли при обрушении крыши на заводе в Китае
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ
Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Трамп первым встретился с новым императором Японии
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00