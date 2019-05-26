Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета вчера в 00:00

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Негативный июнь: доллар ждет взлет

Утро.ruвчера в 05:17

Эксперт рассказал, в каком положении окажется рубль в июне

Аргументы неделивчера в 04:47

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Российская газетавчера в 00:00

Эксперт назвал четыре риска для курса рубля в июне

Экономика сегоднявчера в 04:09

Эксперты назвали главные риски для курса рубля в июне

iReactorвчера в 02:47

Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Актуальные Новостивчера в 01:11

Российские аналитики озвучили главные риски для курса рубля в июне

OAnewsвчера в 04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Наука

Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет

Обновлено 25 мая в 15:34
Хоккей

Овечкин: выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой

Выиграли бронзу, едем домой с поднятой головой.
Обновлено вчера в 13:30
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:54
Авто

Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor

Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
Обновлено 25 мая в 08:50
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты

Huawei может потерять лидерство на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Иран может потеснить базы РФ в Сирии

Иран может оборудовать военный порт вблизи российских баз в Сирии.
Обновлено вчера в 11:55
Финансы

Назван основной риск для курса рубля

В прошлый четверг на рубль, как и на большинство других рисковых активов, давило продолжение эскалации в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»

Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Россиянина Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме

Обновлено вчера в 15:54
Энергетика

Казахстан за год увеличил экспорт газа в Китай на 4,5 млрд кубометров

Объем транзита казахстанского газа в Китай вырос в 2018 году на 4,5 млрд куб. метров.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено 25 мая в 10:36
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено 25 мая в 18:40
Наука

В России создан уникальный материал на основе алюминия

Обновлено вчера в 04:49
Происшествия

Автобус с госслужащими взорвался в Кабуле

Автобус подорвался на мине в столице Афганистана.
Обновлено в 00:16
Кино

На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

Два человека погибли при обрушении крыши на заводе в Китае

Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Общество

В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 00:17
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол

Фабио Паратичи: «У „Ювентуса“ не было никаких контактов с Гвардиолой»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Трамп первым встретился с новым императором Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное