Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00
Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
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с чего всё началось
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.Российская газета00:00
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Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Политика
МИД РФ ответил на решение трибунала ООН
«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Политика
Участники праймериз «Единой России» посетили участки для голосования
Сегодня в Железнодорожном районе Барнаула проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы по избирательному округу №2. На счетный участок, расположенный по адресу ул. Георгия Исакова, 120а пришел участник предварительного голосования Иван Нифонтов.
Обновлено в 05:21
Политика
Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении
Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении.
Обновлено в 06:06
Происшествия
На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти
В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Беременная дочка Дмитрия Хворостовского вышла замуж в Лондоне
Как стало известно, дочь Хворостовского снова беременна.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Алтайском крае женщина бросилась под фуру, спасая детей
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП На трассе Барнаул – Рубцовск женщина пожертвовала собой, пытаясь спасти детей, сообщает подписчица паблика "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Единоборства
Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Футбол
«Спартак» огласил стартовый состав на матч 30-го тура РПЛ с «Оренбургом»
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на заключительный, 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда встретится с «Оренбургом».
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Футбол
Азмун, Дзюба и Ерохин выйдут в основе «Зенита» на игру с «Енисеем»
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 30-го тура РПЛ против «Енисея».
Обновлено в 05:43
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
Пилот Red Bull Racing Пьер Гасли показал в квалификации в Монако пятое время, что стало для него лучшим результатом сезона, однако стартовать ему придётся восьмым.
Обновлено вчера в 12:33
Транспорт
В Петербурге стартовал «Большой велопарад» в честь Дня города
В Петербурге стартовал "Большой велопарад-2019" в честь Дня города.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе
Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Al Modon (Ливан): мама Наталья дарит подарки детям из Деръа! (Al Modon)
Поклонская вновь появилась на главных страницах сирийской прессы после посещения города Деръа в пригороде Дамаска, где встретилась с учениками одной из школ.
Обновлено вчера в 19:45
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25