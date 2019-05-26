Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Эксперты назвали главные риски для курса рубля в июне

iReactor02:47

Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Актуальные Новости01:11

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Российская газета00:00
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Наука

Открыт простой способ раннего обнаружения рака мочевого пузыря

Российские ученые совместно с коллегами из Португалии и Франции разработали тест, с помощью которого можно диагностировать рак мочевого пузыря на ранних стадиях.
Обновлено в 00:16
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Обновлено в 02:52
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ

Обновлено вчера в 11:25
Политика

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

2 апреля бывший президент Алжира 82-летний Абдель Азиз Бутефлика после протестов досрочно покинул свой пост.
Обновлено в 03:00
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка

Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву

Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
Обновлено вчера в 17:46
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты

Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench

Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Авто

Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Авто

Плотник из Перу сделал деревянный VW Beetle для своей дочери

Плотник, проживающий в Перу, Бьенвенидо Ортега построил собственными руками модель Volkswagen Beetle с деревянным кузовом.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка

Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Космос

Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой

За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

На Брянщине проходит предварительное голосование

ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
Обновлено в 02:46
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:39
Экономика

Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT

Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Армия и оружие

Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Здоровье

Трехлетней Полине нужна помощь, чтобы победить ДЦП

Трехлетняя Полина из Владимирской области пытается сделать свой первый самостоятельный шаг.
Обновлено в 02:55
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