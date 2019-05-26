Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Наука
Открыт простой способ раннего обнаружения рака мочевого пузыря
Российские ученые совместно с коллегами из Португалии и Франции разработали тест, с помощью которого можно диагностировать рак мочевого пузыря на ранних стадиях.
Обновлено в 00:16
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России
Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов
2 апреля бывший президент Алжира 82-летний Абдель Азиз Бутефлика после протестов досрочно покинул свой пост.
Обновлено в 03:00
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка
Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву
Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
Обновлено вчера в 17:46
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Авто
Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия
Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Авто
Плотник из Перу сделал деревянный VW Beetle для своей дочери
Плотник, проживающий в Перу, Бьенвенидо Ортега построил собственными руками модель Volkswagen Beetle с деревянным кузовом.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Космос
Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
На Брянщине проходит предварительное голосование
ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
Обновлено в 02:46
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае
Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:39
Экономика
Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT
Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»
Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 03:10
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Здоровье
Трехлетней Полине нужна помощь, чтобы победить ДЦП
Трехлетняя Полина из Владимирской области пытается сделать свой первый самостоятельный шаг.
Обновлено в 02:55