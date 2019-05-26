Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Страсбург
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков
МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
В ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района на директора чаранской школы произошло нападение, мужчина был госпитализирован в центральную районную больницу с ножевым ранением - информация об этом распространилась в мессенджере WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей
Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Музыка
Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон
В новом клипе известной светской львицы Пэрис Хилтон приняла участие актриса Ким Кардашьян, соответствующее видео появилось на сервисе YouTube 24 мая.
Обновлено в 00:45
Энергетика
Эксперты оценили риски в деле с нефтепроводом «Дружба»
Задержки в разрешении ситуации с нефтепроводом «Дружба» грозят России рисками для репутации поставщика нефти.
Обновлено вчера в 22:35
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Гаджеты
Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Космос
Грузоподъемность «Ангары» решили повысить
Обновлено в 00:51
Единоборства
Бой Чудинова за титул WBC Asia завершился технической ничьей
На кону противостояния был вакантный титул WBC Asia в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Рене Зеллвегер: «Актерская карьера не должна наносить ущерб моему здоровью и жизни»
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП
Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Попытка LG потроллить Huawei вышла ей боком
Попытка LG потроллить Huawei, столкнувшуюся с проблемами в связи с введёнными США ограничениями, не только не получила поддержки у пользователей, но и высветила проблемы собственных клиентов южнокорейской компании.
Обновлено вчера в 16:28
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено вчера в 15:36
Музыка
Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу
Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Космос
Над Уралом пролетел «поезд из спутников» Илона Маска
Обновлено в 00:51
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:24
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Политика
Зеленский назвал украинцем авиаконструктора Сикорского
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан со 130-летием со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского, назвав его украинцем и пообещав сделать Украину "базой для дальнейшего покорения мира".
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
В Иркутске пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре «Торгсервис», передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
Обновлено вчера в 17:19