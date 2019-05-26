Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евроРоссийская газета 00:00

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Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
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Эксперты озвучили прогнозы на курс рубля в июне

Актуальные Новости01:11

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Российская газета00:00
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Религия

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Страсбург

Обновлено вчера в 10:29
Политика

Трибунал ООН требует от России освобождения украинских моряков

МИД РФ отметил, что Россия будет отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции, чтобы рассматривать сложившуюся в Керченском проливе ситуацию.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

В ночь с пятницы на субботу в селе Борогонцы Усть-Алданского района на директора чаранской школы произошло нападение, мужчина был госпитализирован в центральную районную больницу с ножевым ранением - информация об этом распространилась в мессенджере WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей

Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Музыка

Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

В новом клипе известной светской львицы Пэрис Хилтон приняла участие актриса Ким Кардашьян, соответствующее видео появилось на сервисе YouTube 24 мая.
Обновлено в 00:45
Энергетика

Эксперты оценили риски в деле с нефтепроводом «Дружба»

Задержки в разрешении ситуации с нефтепроводом «Дружба» грозят России рисками для репутации поставщика нефти.
Обновлено вчера в 22:35
Хоккей

Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 11:32
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Гаджеты

Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung

Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Космос

Грузоподъемность «Ангары» решили повысить

Обновлено в 00:51
Единоборства

Бой Чудинова за титул WBC Asia завершился технической ничьей

На кону противостояния был вакантный титул WBC Asia в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Рене Зеллвегер: «Актерская карьера не должна наносить ущерб моему здоровью и жизни»

Обновлено вчера в 22:00
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Трое детей и мужчина погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 01:26
Политика

Попытка LG потроллить Huawei вышла ей боком

Попытка LG потроллить Huawei, столкнувшуюся с проблемами в связи с введёнными США ограничениями, не только не получила поддержки у пользователей, но и высветила проблемы собственных клиентов южнокорейской компании.
Обновлено вчера в 16:28
Наука

Физики создали карту геометрии электрона

Обновлено вчера в 15:36
Музыка

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Космос

Над Уралом пролетел «поезд из спутников» Илона Маска

Обновлено в 00:51
Политика

Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Музыка

Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:24
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Политика

Зеленский назвал украинцем авиаконструктора Сикорского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан со 130-летием со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского, назвав его украинцем и пообещав сделать Украину "базой для дальнейшего покорения мира".
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Иркутске потушили пожар в торговом центре

В Иркутске пожарным удалось ликвидировать возгорание в торговом центре «Торгсервис», передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и непризнанной Луганской народной республики, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
Обновлено вчера в 17:19
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