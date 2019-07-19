Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у ЗеленскогоГазета.Ru вчера в 16:33

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.
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с чего всё началось
"Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий", – заявил
 он в интервью изданию "Цензор.нет".
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