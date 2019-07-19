с чего всё началось

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Политика Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Хоккей «Рейнджерс» подписал семилетний контракт с Трубой По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».

Космос Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Авто Составлен рейтинг автомобилей-первооткрывателей Редакция портала «Speedme.ru» решила вспомнить о тех моделях автомобилей, которые привнесли в этот мир что-то новое, и в этом они были первооткрывателями.

Происшествия В Амурской области в ДТП пострадали девять человек В Амурской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Общество Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю Российский бизнесмен Борис Минц попросил у британских властей разрешения тратить больше 10 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Политика Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.

Экономика Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.

Политика Митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции пройдет в столице С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.

Космос Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля "Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Гаджеты Наконец-то. Коммерческая печать панелей OLED начнется 2020 году Производители плоских панелей в Японии и в других странах разрабатывают технологию струйной печати OLED, причем японская компания JOLED, вероятно, будет первой, кто начнет продажи печатных панелей OLED в 2020 году.