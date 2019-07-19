с чего всё началось

Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет ВСУ в случае атаки но Донбасс или Крым.

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

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Политика Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.

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Армия и оружие Бей своих, чтобы чужие боялись. Как украинские силовики воюют сами с собой Трое погибших, 11 раненых и стертая с лица земли позиция — на этой неделе украинские военнослужащие в Донбассе открыли огонь по своим.

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Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.

Общество Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны Сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции — 45,9 градуса тепла.

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Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

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Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят день рождения первенца на Карибах Веселая вечеринка в честь маленького Джорджа состоится 22 июля. Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям официально ушли в отпуск.

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Политика Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.

Происшествия Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Авто «КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5 «КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

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Происшествия Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.

Политика Зеленский высказался о готовности обменять Вышинского на Сенцова Владимир Зеленский заявил, что Киев со своей стороны готов выдать России главреда площадки РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Интернет Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Кино Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки» Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.